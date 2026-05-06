BioNTech Aktie unter starkem Abgabedruck - 06.05.2026

Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 78,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,65 € entspricht. Die Talfahrt der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,85€, mit einem Minus von -3,25 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die BioNTech Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,88 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -9,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,68 % verloren.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,71 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate -9,88 % 1 Jahr -9,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung und die Bewertung von BioNTech. Diskussionen drehen sich um eine angebliche Kapitalerhöhung von 50% mit einem 1 Mrd. Rückkaufprogramm und das potenziell verwässernde Wirkungsszenario, mögliche Übernahmen durch Großinvestoren sowie deren Auswirkungen auf ein Pflichtangebot. Skepsis gegenüber dem Nutzen der Maßnahmen mischt sich mit Hinweisen auf fundamentale oder technische Folgen und Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,93 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.