Aixtron nach 195%-Rallye: Dieser Analyst zieht erstmal die Handbremse

Der MDAX-Konzern stellt Anlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern her, vor allem mittels metallorganischer Gasphasenabscheidung. Seit der zweiten Jahreshälfte 2025 hat die Aktie massiv von der wachsenden Nachfrage nach optischen Komponenten für Rechenzentren profitiert und sich knapp verdreifacht.

Nach einem Kursanstieg von 194 Prozent seit Jahresbeginn hat die Investmentbank Berenberg ihre Empfehlung für den Anlagenbauer Aixtron aus Herzogenrath von Kaufen auf Halten gesenkt und das Kursziel von 31 auf 42 Euro angehoben. Der aktuelle Kurs von 51,40 Euro liegt damit deutlich oberhalb des neuen Zielpreises – ein seltener Befund, der die Kernbotschaft des Reports zusammenfasst: Die Wachstumsstory ist real, aber im Kurs bereits vollständig eingepreist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dahinter steckt ein struktureller Wandel: Der rasant steigende Daten- und Rechenaufwand durch Künstliche Intelligenz treibt Hyperscaler wie Amazon, Google und Meta dazu, ihre Investitionen in Datacenter-Infrastruktur zu vervielfachen. Kupferverbindungen stoßen dabei an physikalische Grenzen; Glasfaser und Indiumphosphid-basierte Laser übernehmen.

Für das laufende Jahr rechnet Berenberg mit einem mehr als doppelt so hohen Umsatz im Bereich Optoelektronik gegenüber dem Vorjahr, auf rund 243 Millionen Euro. Bis 2028 soll dieses Segment auf gut 400 Millionen Euro wachsen. Die Gesamterlöse des Unternehmens werden für 2026 auf rund 567 Millionen Euro geschätzt, das Betriebsergebnis auf 105 Millionen Euro. Ab 2027 soll sich die Profitabilität deutlich verbessern: Die EBIT-Marge steigt den Schätzungen zufolge von knapp 19 auf 24 Prozent.

Doch genau hier liegt das Problem für Investoren, die jetzt noch einsteigen wollen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 liegt bei rund 43, der Unternehmenswert gemessen am Betriebsergebnis desselben Jahres bei fast 30. Auf Basis des Umsatzes handelt die Aktie mit einem Aufschlag von mehr als drei Standardabweichungen gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. Berenberg-Analyst Gustav Froberg formuliert es nüchtern: Das leicht verdiente Geld sei in der Aktie bereits gemacht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 51,08EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,63 € , was eine Steigerung von +5,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!