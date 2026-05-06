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    Globale Verschiebung

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    Kampf um Seltene Erden: Der Westen drängt China zurück

    Neue Vorschriften in den USA und Europa treiben Konzerne dazu, sich von chinesischen Lieferanten Seltener Erden abzuwenden – mit spürbaren Folgen für den Markt.

    Globale Verschiebung - Kampf um Seltene Erden: Der Westen drängt China zurück
    Foto: Frank Rumpenhorst - picture alliance / dpa

    Neue staatliche Vorgaben in den USA und Europa verändern den globalen Markt für Seltene Erden spürbar. Kunden wenden sich zunehmend von chinesischen Anbietern ab und suchen alternative Lieferquellen. Das sagte die Chefin des australischen Konzerns Lynas Rare Earths am Mittwoch, wie Reuters berichtet.

    China dominiert seit Jahren die Produktion dieser Metalle und Magnete. Sie sind zentral für Branchen wie Automobilbau und Verteidigung. Das Land bietet die weltweit günstigsten Preise und galt lange als Standardlieferant. Doch Exportbeschränkungen im vergangenen Jahr, als Reaktion auf US-Zölle, haben diese Abhängigkeit offengelegt.

    Politischer Druck verändert Kaufentscheidungen

    Die USA und die Europäische Union verschärfen nun ihre Regeln für den Einkauf kritischer Rohstoffe. Washington führt im kommenden Jahr neue Vorgaben ein, die den Erwerb bestimmter Magnete, Tantal und Wolfram einschränken. Parallel setzt die EU im Rahmen ihres Rohstoffgesetzes strengere Standards für Lieferketten.

    Lynas-Chefin Amanda Lacaze beobachtet bereits konkrete Auswirkungen. "In beiden Fällen beobachten wir veränderte Kaufentscheidungen, damit die Verbraucher die Vorschriften einhalten können", sagte sie laut Reuters auf einer Konferenz in Sydney.

    Höhere Preise bleiben Herausforderung

    Die USA versuchen zudem, die heimische Produktion zu stärken. Sie stellen Unterstützung für höhere Preise in Aussicht, um Anbieter außerhalb Chinas wettbewerbsfähig zu machen. Doch viele Kunden zögern weiterhin, mehr zu zahlen, solange günstigere Alternativen verfügbar sind.

    Lynas, mit Sitz in Perth, betreibt eine wichtige Verarbeitungsanlage in Malaysia und gilt als größter Produzent Seltener Erden außerhalb Chinas. Das Unternehmen profitiert direkt von der geopolitischen Neuordnung.

    Lynas Rare Earths

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    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899
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    Forderung nach stärkerem Staatseinfluss

    Lacaze fordert ein entschlosseneres Eingreifen der Politik. Regierungen sollten Mindestpreise festlegen, um den Aufbau einer unabhängigen Industrie zu fördern. Bislang engagieren sich vor allem die USA und Japan in diesem Bereich.

    Auch Australien plant Anpassungen. Die Regierung prüft den Aufbau strategischer Reserven, die "zweifellos" auch Preisuntergrenzen enthalten könnten, wie der Rohstoffminister bereits im März erklärte.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 12,06EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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