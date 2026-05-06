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    AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im ...

    OTS - AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im ...
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    Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im Chancenmodus / Vorstand erläuterte auf der Hauptversammlung den soliden Jahresabschluss 2025 (FOTO)
    Münster (ots) - Der AGRAVIS-Konzern
    (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) geht nach den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres davon aus, dass er bei Umsatz und Ergebnis die selbst gesteckten Ziele für 2026 erreichen kann. Geplant wird mit einem Jahresumsatz von 8,1 Mrd. Euro und einer Bestätigung des Ergebnisses vor Steuern von 70,2 Mio. Euro. "Aktuell liegen wir mit einem Umsatz von 2,7 Mrd. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 13,4 Mio. Euro im Korridor unserer Erwartungen", berichtete der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler in der Hauptversammlung des Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) über den Status mit Stand Ende April.

    Über das thesaurierte Ergebnis wolle die AGRAVIS auch die Eigenkapitalquote weiter ausbauen. "Denn eine stabile Eigenfinanzierung ist die beste Versicherung gegen Marktrisiken und bietet die Möglichkeit zu wachsen", unterstrich Dr. Köckler vor den Aktionärinnen und Aktionären in der Oldenburger EWE-Arena.

    Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft

    "Wir bleiben im Chancenmodus", so die klare Aussage des Konzernchefs. Gleichwohl stellt sich die AGRAVIS in den kommenden Monaten weiter auf ein forderndes Tagesgeschäft ein. Bei Betriebsmitteln seien die Preise aktuell von den Folgen des Irankrieges geprägt. Die positiven Preisimpulse für Getreide und Ölsaaten sieht Köckler als Bestätigung dafür, dass es richtig ist, den intensiven Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft am Ertragsoptimum auszurichten.

    Genossenschaftliches Produktions- und Vertriebsnetz

    Bei Mischfutter erwartet AGRAVIS weitere Marktbereinigungen und Mengenrückgänge. "Dessen ungeachtet sind wir überzeugt, dass wir unsere Marktposition mit unserer Expertise und dem dezentralen, genossenschaftlichen Produktions- und Vertriebsnetz im Verbund weiter stärken können", erläuterte Dr. Köckler weiter.

    Im Bereich der Raiffeisen-Märkte setzt AGRAVIS auf das starke analoge Geschäft in Verknüpfung mit dem E-Commerce. "Online wie stationär wird es unsere Aufgabe sein, durch angepasste Sortimente Kaufkraftverluste zu kompensieren."

    Marktveränderungen in der Landtechnik nutzen

    Im Bereich Technik sieht die AGRAVIS für den weiteren Jahresverlauf 2026 eine sich leicht abschwächende Investitionsneigung für Landmaschinen. Gleichwohl ist die Werkstattauslastung weiterhin auf hohem Niveau und "in punkto Organisation und SAP-Einführung sind die Hausaufgaben bereits gemacht", so Köckler weiter. "Deshalb gilt es, die sich in der Landtechnik bietenden Marktveränderungen zu nutzen."

    Fossile Energieträger und Biomethan für den Kraftstoffmarkt

    Im Bereich Energie werden nach seiner Einschätzung die fossilen Energieträger für Mobilität und Wärme auch in den kommenden Jahren noch eine starke Rolle spielen. Parallel investiert die AGRAVIS in alternative Energien, etwa in Biomethan für den Kraftstoffmarkt. Gerade erst wurde in Münster ein eigener Bio-CNG-Tankpunkt für Lkw eröffnet. "Hier sehen wir attraktive Marktchancen für uns", beschrieb der AGRAVIS-CEO.

    Solider und zukunftssichernder Jahresabschluss 2025

    Dr. Dirk Köckler hatte den rund 500 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären zuvor ausführlich den Jahresabschluss für 2025 erläutert. Der AGRAVIS-Konzern hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,4 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 70,1 Mio. Euro erwirtschaftet und bei beiden Kennzahlen die Planungen übertroffen. Bei vielen Produktgruppen konnte AGRAVIS den Mengenabsatz steigern und Marktanteile hinzugewinnen. Der Ergebnisanstieg ermöglichte es, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die Eigenkapitalquote stieg auf 32,3 Prozent. Dr. Köckler bewertete den Jahresabschluss 2025 insgesamt als solide und zukunftssichernd.

    Alle Infos rund um die AGRAVIS-Hauptversammlung, Berichte zum vergangenen und aktuellen Geschäftsjahr, zu den Gremien, zur Dividende sowie viele Bilder finden Sie hier: agrav.is/hv
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) .

    Pressekontakt:

    Bernd Homann
    AGRAVIS Raiffeisen AG
    Kommunikation
    Industrieweg 110
    48155 Münster
    Tel.: 02 51/6 82-20 50
    Fax: 02 51/6 82-20 48
    E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
    http://www.agravis.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6269823 OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG






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