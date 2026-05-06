UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sowohl das Reifen- als auch das Kunststofftechnikkgeschäft des Autozulieferers hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,23 % und einem Kurs von 66,72EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +34,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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