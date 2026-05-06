Axa steigert Einnahmen deutlich - Aktie legt kräftig zu

Die Axa-Aktie gewann bis zum späten Vormittag rund vier Prozent auf 41,93 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Damit wurde das Papier nach den jüngsten Kursverlusten auch wieder etwas teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel.

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart deutlich zugelegt. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge wuchsen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Finanzchef Alban de Mailly Nesle sieht den Konzern in diesem Jahr weiterhin auf dem Weg zum oberen Ende seines Gewinnziels. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Mittwoch gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für 2026 erwartet das Management um Axa-Chef Thomas Buberl weiterhin, dass der Konzern seinen bereinigten Gewinn je Aktie um acht Prozent steigert. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.

Im ersten Quartal war Axas Umsatz in allen Geschäftsbereichen gewachsen, wie Finanzchef de Mailly Nesle sagte. Im Schaden- und Unfallbereich stiegen die Prämien und andere Umsätze auf vergleichbarer Basis um vier Prozent; Preiserhöhungen trugen dazu knapp zwei Prozent bei. Die Schäden durch Naturkatastrophen lagen den Angaben zufolge etwas unter dem eingeplanten Budget. In der Lebens- und Krankenversicherung legten die Einnahmen auf vergleichbarer Basis um acht Prozent zu./stw/jha/tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 42,06 auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,34 %. Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 87,64 Mrd.. AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +2,55 %/+14,48 % bedeutet.



