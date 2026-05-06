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    AKTIEN IM FOKUS

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    Luftfahrt profitiert von Iran-Entspannung - MTU an Dax-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU erholt sich am Mittwoch um fast 11 Prozent
    • Luftfahrt profitiert von Entspannungssignalen im Iran
    • MTU-Hauptversammlung prüft Rückkauf bis zu zehn Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Luftfahrt profitiert von Iran-Entspannung - MTU an Dax-Spitze
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im starken Gesamtmarkt haben sich die Aktien von MTU am Mittwoch um fast 11 Prozent erholt. Airbus gewannen ebenfalls im Dax fast 5 Prozent. Tui kletterten im MDax um gut 8 Prozent, Fraport und Lufthansa um mehr als 6 Prozent. Die Luftfahrtbranche profitiert neben dem Rohstoffsektor besonders von Entspannungssignalen im Iran-Krieg.

    US-Präsident Donald Trump setzt auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

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    Bei MTU findet am Donnerstag die Hauptversammlung statt. Auf der Agenda steht insbesondere die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms. Genehmigen lassen will sich der Vorstand den Erwerb von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals bis Mai 2029./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 187,3 auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +9,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,50 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +46,84 %/+32,16 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Q1‑2026 mit deutlich verbessertem operativem Ergebnis und beibehaltetem, aber riskanterem Jahresausblick; Scope‑Rating BBB‑ stabil; Kapazitätskürzungen/Optimierung (rund 20.000 Strecken) und Kurzstreckennetz‑Anpassungen belasten Bewertung; Hedging und Jetfuel-/Straße‑von‑Hormus‑Risiken treiben Kursvolatilität; Cargo/Technik stärken Fundament; Kursziele ~11,3–11,9€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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