JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Handelskette habe von der Profitabilität auf dem US-Markt profitiert, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daran scheine sich auch im Monat April nichts geändert zu haben./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00 € , was eine Steigerung von +19,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer