JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Handelskette habe von der Profitabilität auf dem US-Markt profitiert, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daran scheine sich auch im Monat April nichts geändert zu haben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 47
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