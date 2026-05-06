WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Chiphersteller höher gesteckte Ausblick markiere den Beginn und nicht das Ende der Fahnenstange, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Zielanhebung in diesem Jahr und verwies darauf, dass Elmos im Juni vom SDax in den MDax aufsteigen könnte./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 192,6EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +9,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer