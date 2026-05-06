WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Chiphersteller höher gesteckte Ausblick markiere den Beginn und nicht das Ende der Fahnenstange, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Zielanhebung in diesem Jahr und verwies darauf, dass Elmos im Juni vom SDax in den MDax aufsteigen könnte./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 192,6EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 180
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
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