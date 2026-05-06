AKTIE IM FOKUS
Teamviewer schnellen hoch nach langer Verluststrecke
- TeamViewer startet kräftigen Erholungsversuch
- Papiere steigen um gut elf Prozent auf Dreimonatshoch
- Bereinigte operative Marge 45,3 Prozent über Konsens
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach hohen Kursverlusten von Mai 2025 bis April 2026 haben die Aktien von Teamviewer am Mittwoch einen kräftigen Erholungsversuch gestartet. Gegen Mittag schnellten die Papiere des Software-Entwicklers für die Fernwartung digitaler Geräte um gut elf Prozent nach oben auf ein Hoch seit drei Monaten. Sie ließen damit auch die Durchschnittslinie der vergangenen 100 Handelstage hinter sich, ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Im genannten Zeitraum hatte sich der Kurs mehr als gedrittelt.
Analyst Harald Hof von MWB Research lobte die Profitabilität im ersten Quartal. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) liege mit 45,3 Prozent recht deutlich über der Konsensschätzung von 43 Prozent. Der Experte gab zugleich zu bedenken, dass dies zum Teil an einer Verschiebung von Marketingausgaben ins zweite Quartal gelegen habe. Der Blick richte sich nun auf eine etwaige Beschleunigung der Geschäfte im zweiten Halbjahr./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,54 % und einem Kurs von 5,715 auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +21,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,45 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 983,97 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -11,43 %/+6,29 % bedeutet.
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Du wirst es ja wissen?
Die Shorties sind einfach gef****t.
Die "industrielle Logik" der sündhaft teueren 1E Übernahme sah ich seit Beginn.......dürfte alternativlos gewesen sein.....