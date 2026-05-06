KI Nutzung und Folgen

Derzeit befinden wir uns noch in der ersten Phase: leistungsfähige Systeme, niedrige Preise, hoher praktischer Nutzen. Doch ökonomisch ist diese Phase nicht stabil. Die Anbieter werden mit milliardenschweren Investorengeldern finanziert und stehen unter Renditedruck. Damit lautet die Frage nicht, ob monetarisiert wird, sondern wie.

Plattformen entwickeln sich demnach in drei Phasen: zunächst hoher Nutzen und günstige Konditionen für die Nutzer, anschließend Verschiebung zugunsten von Geschäftskunden und schließlich konsequente Monetarisierung im Interesse der Anbieter. Diese Logik ist historisch gut belegt – und auf KI übertragbar.

Hier kommen zwei zentrale Begriffe ins Spiel, die im öffentlichen Diskurs oft vermischt werden: Lock-in und Wechselkosten.

Lock-in bezeichnet die Bindung an ein System. Im KI-Kontext entsteht sie auf drei Ebenen.

Erstens technisch: Unternehmen integrieren KI über APIs, automatisierte Workflows und agentenbasierte Systeme tief in ihre Prozesse. Zweitens organisatorisch: Es entstehen Routinen, internes Know-how und plattformspezifische Kompetenzen. Drittens verhaltensbezogen – und teilweise emotional: Nutzer gewöhnen sich an Systeme, die interaktiv und „persönlich“ wirken.

Wechselkosten sind die ökonomische Konsequenz dieses Lock-in. Sie umfassen nicht nur direkte Kosten wie Migration oder neue Lizenzen, sondern vor allem indirekte Effekte: Produktivitätsverluste, Schulungsaufwand und das Risiko operativer Störungen. In der Terminologie von Carl Shapiro und Hal R. Varian handelt es sich um klassische Strukturmerkmale von Informationsmärkten. Sind diese Kosten hoch genug, wird ein Wechsel rational unattraktiv – selbst bei steigenden Preisen oder sinkender Qualität.

Damit wird die ökonomische Logik klar: Zunächst wird Nutzung subventioniert, dann Abhängigkeit aufgebaut, schließlich werden diese Abhängigkeiten monetarisiert.

Ein analytisch wichtiger Punkt liegt jedoch tiefer – in der Frage der Qualifikation. KI ersetzt nicht nur Tätigkeiten, sondern verändert Lernprozesse. Viele Einstiegsaufgaben – Recherche, einfache Programmierung, Analyse – werden bereits heute automatisiert. Damit droht ein Verlust jener Erfahrungsräume, die bisher den Kompetenzaufbau ermöglicht haben.

Hier setzt die These eines „kognitiven Rostgürtels“ an: Wenn Menschen Grundlagen nicht mehr selbst erlernen, verlieren sie die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch zu prüfen. Besonders problematisch sind dabei nicht offensichtliche Fehler, sondern plausible, aber falsche Resultate. Ihre Identifikation erfordert Erfahrung – genau jene Erfahrung, die zunehmend durch KI substituiert wird.

Diese Entwicklung verstärkt den Lock-in-Effekt zusätzlich. Denn wer nicht mehr über eigenes Fachwissen verfügt, wird nicht nur ökonomisch, sondern auch kognitiv abhängig. Die Wechselkosten steigen damit strukturell.

Allerdings greift eine deterministische Lesart zu kurz. Anders als bei sozialen Netzwerken existieren im KI-Markt derzeit Wettbewerb, alternative Anbieter und Open-Source-Modelle. Zudem wird KI in vielen anspruchsvollen Bereichen – etwa Finanzanalyse oder Ingenieurwesen – eher komplementär als substitutiv wirken. Die beschriebenen Risiken sind real, aber nicht zwangsläufig.

Die entscheidende Trennlinie verläuft daher nicht zwischen Generationen, sondern zwischen Nutzungsformen. Wer KI als Black Box konsumiert, erhöht seine Abhängigkeit. Wer sie strukturiert einbettet – etwa über nachvollziehbare Modelle, klare Datenstrukturen und überprüfbare Prozesse –, behält Kontrolle.

Quellen:

Max Muth (2026):

Welche Generation wird von der KI aufgefressen?

Süddeutsche Zeitung, 02.05.2026.

Cory Doctorow (2025):

Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It.

London: Verso Books.

Cory Doctorow (2023):

The ‘Enshittification’ of TikTok.

Wired Magazine, 23.01.2023.

[https://www.wired.com/story/tiktok-platforms-cory-doctorow/](https://www.wired.com/story/tiktok-platforms-cory-doctorow/)

Carl Shapiro / Hal R. Varian (1999):

Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy.

Boston: Harvard Business School Press.



