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    Selenskyj

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    Russland ignoriert von Kiew ausgerufene Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland ignoriert einseitige Waffenruhe Kiews
    • Selenskyj meldet bereits mehr als 1800 Verstöße
    • Ukraine rief unbefristete Waffenruhe ab 0 Uhr aus
    Selenskyj - Russland ignoriert von Kiew ausgerufene Waffenruhe
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Russland hat nach ukrainischer Darstellung die einseitig von Kiew angeordnete Feuerpause ignoriert. "Zum jetzigen Zeitpunkt stellen wir fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bislang seien mehr als 1.800 Verstöße festgestellt worden. Am Abend solle auf Grundlage von Berichten der Armee und des Militärgeheimdienstes über das weitere Vorgehen entschieden werden.

    Die Ukraine hatte für 0.00 Uhr Ortszeit am Mittwoch (Dienstag 23.00 Uhr MESZ) eine Waffenruhe auf unbestimmte Zeit ausgerufen und Russland aufgefordert, sich dieser anzuschließen. Moskau hatte davor jedoch erklärt, nur am Freitag und Samstag anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai das Feuer einzustellen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha





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    Selenskyj Russland ignoriert von Kiew ausgerufene Waffenruhe Russland hat nach ukrainischer Darstellung die einseitig von Kiew angeordnete Feuerpause ignoriert. "Zum jetzigen Zeitpunkt stellen wir fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr …
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