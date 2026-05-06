BofA: Nebenwerte-Rallye könnte erst der Anfang sein! Welche ETFs profitieren?

Der US-Nebenwerte-Index Russell 2000 sprang im vergangenen Monat um mehr als 12 Prozent nach oben. Das war laut CNBC die beste Monatsperformance seit November 2020. Der Russell 2000 ließ damoit sogar den S&P 500 hinter sich, der im April "nur" ein Plus von 10,4 Prozent verzeichnete.

Monatelang standen die Börsenlieblinge im Rampenlicht: KI, Mega-Caps, die ganz großen Namen. Doch im April ist etwas passiert, das viele Anleger überrascht hat: Ausgerechnet die Small Caps legten den Turbo ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für die Bank of America ist das offenbar kein kurzer Zufallstreffer. Die Strategen um Jill Carey Hall gehen davon aus, dass Small-Caps-Rallye weitergehen könnte – getragen von einer Erholung bei Gewinnen und Industrieproduktion.

Die Bank of America verweist dabei nicht nur auf den Russell 2000 selbst. Die Analysten sehen vor allem bei aktiver Auswahl und bestimmten Small-Cap-Themen Chancen. Im Fokus steht unter anderem der iShares US Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) . Laut Bank of America sind mehr als acht von zehn Unternehmen im Fonds profitabel, verglichen mit nur rund zwei Dritteln im Russell 2000.

Der ETF liegt im laufenden Jahr mehr als elf Prozent vorn, die Kostenquote beträgt 0,15 Prozent. Zu den Positionen zählen nVent Electric , ein KI-Infrastrukturwert, der im Jahr 2026 ein Plus von mehr als 65 Prozent verzeichnen konnte, sowie der Apple-Zulieferer Jabil , der einen Gewinn von 48 Prozent erzielte.

Die BofA-Analysten erwähnen auch den Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) . Dieser investiere in Unternehmen, deren Gewinnschätzungen von Analysten besonders deutlich angehoben wurden. Der Fonds liegt fast 14 Prozent im Plus und hält unter anderem Bloom Energy , einen Energie-Player für Rechenzentren, dessen Aktien in diesem Jahr um mehr als 230 Prozent gestiegen sind.

Auch der Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) , der außerhalb der USA investiert, wird von den BofA-Analysten genannt. Er kommt auf 12 Prozent Plus seit Jahresbeginn und soll seit der Zeit von Corona US-Large-Growth-Aktien geschlagen haben.

Doch die neue Small-Cap-Euphorie hat einen Haken. Finanzplaner Gabriel Shahin hält eine Beimischung von 5 bis 10 Prozent für sinnvoll, warnt aber vor "Blindflügen". Gerade bei kleineren Unternehmen zählen Bilanzqualität und Umsatzwachstum.

Die Botschaft lautet: Small Caps sind zurück. Wer jetzt zugreift, sollte aber genau hinschauen, denn nach dem stärksten Monat seit 2020 könnte die nächste Überraschung erst beginnen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



