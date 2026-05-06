SAP - Aktie schießt in die Höhe - 06.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,89 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 155,58€, mit einem Plus von +3,89 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,98 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +4,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,74 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -29,12 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,79 % 1 Monat -0,74 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -44,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Aktie: Die Debatten drehen sich primär um Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale. Technisch wird ein möglicher Ausbruch diskutiert, Widerstände um 150 € werden erwähnt, der Trend bleibt unscharf und folgt dem Tech-Sektor (NDX). Fundamentale Impulse ergeben sich aus KI-Dienstleistungen und der SAP-Datacloud sowie Partnerschaften/Übernahmen; Dividendenaspekte werden ebenso diskutiert.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,13 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,54 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,00 %. ServiceNow verliert -0,31 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,71 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.