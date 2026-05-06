Occidental Petroleum Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 06.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Occidental Petroleum Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,90 % im Minus. Die Talfahrt der Occidental Petroleum Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 47,28€, mit einem Minus von -6,90 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Occidental Petroleum (Oxy) ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Öl- und Gasförderung, Chemie (OxyChem) und CO₂-Management/CCUS. Starke Position in Permian Basin und Nahost. Wichtige Konkurrenten: ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, BP. Mögliche USPs: hohe Permian-Exposition, integrierte Chemiesparte, ambitionierte CO₂-Speicher- und Direct-Air-Capture-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Occidental Petroleum in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,58 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Occidental Petroleum Aktie damit um -5,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Occidental Petroleum eine positive Entwicklung von +41,48 % erlebt.

Während Occidental Petroleum deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,99 %.

Occidental Petroleum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,94 % 1 Monat -9,59 % 3 Monate +29,58 % 1 Jahr +44,28 %

Informationen zur Occidental Petroleum Aktie

Stand: 06.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 992 Mio. Occidental Petroleum Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,85 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,97 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -4,69 %. Shell notiert im Minus, mit -4,13 %. TotalEnergies verliert -4,54 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -5,60 %.

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Ob die Occidental Petroleum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Occidental Petroleum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.