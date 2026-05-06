Bayer kauft Hoffnung ein: Dieser Deal soll die Pharma-Pipeline retten

Bayer gab bekannt, eine Vereinbarung zum Kauf von Perfuse Therapeutics für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar getroffen zu haben. Damit sichert sich das Unternehmen einen Spezialisten für Augenmedikamente, der an der Entwicklung einer potenziellen Glaukombehandlung arbeitet – die größte Übernahme des Konzerns seit Jahren. Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern Bayer gab am Mittwoch bekannt, dass die Übernahme des in San Francisco ansässigen Unternehmens Perfuse seine Medikamentenpipeline ergänzen und seine Position im Bereich der Augenheilkunde stärken werde.

Das Augenmedikament Eylea war im vergangenen Jahr das umsatzstärkste Produkt im Pharmabereich von Bayer, steht aber nach Ablauf des Patentschutzes nun unter Preisdruck. Der führende Wirkstoffkandidat von Perfuse ist ein experimentelles Medikament zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie, das sich derzeit in klinischen Studien der Phase II befindet, so Bayer. Es habe das Potenzial, eine der ersten krankheitsmodifizierenden Therapien für beide Erkrankungen zu werden, fügte das Unternehmen hinzu.