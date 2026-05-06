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    2,45-Mrd. auf Augenmedizin

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    Bayer kauft Hoffnung ein: Dieser Deal soll die Pharma-Pipeline retten

    Bayer setzt auf Glaukom-Medikament: Für 2,45 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern Perfuse und stärkt seine Pharma-Pipeline nach dem Patentverlust von Eylea.

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    2,45-Mrd. auf Augenmedizin - Bayer kauft Hoffnung ein: Dieser Deal soll die Pharma-Pipeline retten
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Bayer gab bekannt, eine Vereinbarung zum Kauf von Perfuse Therapeutics für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar getroffen zu haben. Damit sichert sich das Unternehmen einen Spezialisten für Augenmedikamente, der an der Entwicklung einer potenziellen Glaukombehandlung arbeitet – die größte Übernahme des Konzerns seit Jahren. Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern Bayer gab am Mittwoch bekannt, dass die Übernahme des in San Francisco ansässigen Unternehmens Perfuse seine Medikamentenpipeline ergänzen und seine Position im Bereich der Augenheilkunde stärken werde.

    Das Augenmedikament Eylea war im vergangenen Jahr das umsatzstärkste Produkt im Pharmabereich von Bayer, steht aber nach Ablauf des Patentschutzes nun unter Preisdruck. Der führende Wirkstoffkandidat von Perfuse ist ein experimentelles Medikament zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie, das sich derzeit in klinischen Studien der Phase II befindet, so Bayer. Es habe das Potenzial, eine der ersten krankheitsmodifizierenden Therapien für beide Erkrankungen zu werden, fügte das Unternehmen hinzu.

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    Bayer erklärte, man werde 300 Millionen US-Dollar im Voraus zahlen, der Rest des Preises sei abhängig vom Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsziele. Große Pharmaunternehmen kaufen häufig kleinere Arzneimittelhersteller auf, um die Arbeit ihrer eigenen Labore zu ergänzen, ihre Produktpipeline zu füllen und den Verlust von Medikamenten durch auslaufenden Patentschutz auszugleichen. Bayers Bemühungen zur Schuldenreduzierung führten jedoch dazu, dass sich das Unternehmen weitgehend von den jüngsten Branchenübernahmen fernhielt, selbst als die Patente für seine wichtigsten Medikamente – das Herzmedikament Xarelto und Eylea – ausliefen.

    Die 63 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Monsanto durch Bayer im Jahr 2018 hat das Unternehmen mit Schulden und Rechtsstreitigkeiten belastet, und der Konzern hat sich in den letzten Jahren auf Kostensenkung und die Straffung der Abläufe konzentriert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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