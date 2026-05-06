Gold explodiert plus +3,43 % auf 4.713,40 USD

+3,43 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat -0,55 % 3 Monate -5,06 % 1 Jahr +38,32 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.713,40. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.838,78USD. Heute notiert Gold bei 4.713,40USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.633,4USD wert – ein Zuwachs von +156,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Ölpreise gelten als Haupttreiber; gegen August/September wird eine unruhige Phase erwartet, Gold könnte sich zunächst nicht entziehen. Fundamentale Argumente: Goldpreis folgt der Geldmengeentwicklung (M2); negative Realzinsen unterstützen Gold trotz Inflation. ISM-Daten deuten hohe Inflation an, die Marktreaktion bleibt uneinheitlich. Konkrete 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.