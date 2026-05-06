Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 77,51 USD
Silberpreis legt +6,39 % zu und erreicht 77,51 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,50 %
|1 Monat
|+3,53 %
|3 Monate
|+0,62 %
|1 Jahr
|+132,44 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 26,34860USD. Heute, bei 77,51USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.941,71USD geworden – ein Plus von +194,17 %.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,30EUR
|+2,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,36EUR
|+2,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,12EUR
|+2,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|399,22EUR
|+5,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,82EUR
|+3,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|614,35EUR
|+4,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|382,52EUR
|+2,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,45EUR
|+2,01 %
|Long
|1
|0,00
|128,59EUR
|+2,63 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,155EUR
|-1,85 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.