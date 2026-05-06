Bullenpower: Silberpreis springt auf 77,51 USD

+6,39 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,50 % 1 Monat +3,53 % 3 Monate +0,62 % 1 Jahr +132,44 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 77,51. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 26,34860USD. Heute, bei 77,51USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.941,71USD geworden – ein Plus von +194,17 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.