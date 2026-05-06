Gesundheitsriese dreht auf: CVS hebt Prognose überraschend an

Auch beim Gewinn legt CVS deutlich zu. Der verwässerte Gewinn je Aktie nach GAAP steigt auf 2,30 US-Dollar nach 1,41 US-Dollar im Vorjahr. Auf bereinigter Basis erreicht der Konzern 2,57 US-Dollar je Aktie.

Der US-Gesundheitskonzern CVS Health startet mit überraschend starken Zahlen ins Jahr 2026 und zeigt sich deutlich optimistischer für den weiteren Verlauf. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet, steigt der Umsatz im ersten Quartal auf 100,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 6,2 Prozent im Jahresvergleich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie stieg nach Veröffentlichung der Ergebnisse vorbörslich um 4,86 Prozent auf 84,57 US-Dollar an (Stand 13:18 Uhr MESZ).

Prognose angehoben – trotz Risiken

Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung hebt CVS seine Jahresziele an. Der Konzern erwartet nun einen Gewinn je Aktie nach GAAP zwischen 6,24 und 6,44 US-Dollar. Zuvor lag die Prognose zwischen 5,94 und 6,14 US-Dollar. Auch die bereinigte Gewinnprognose steigt auf 7,30 bis 7,50 US-Dollar.

Beim operativen Cashflow rechnet das Management nun mit mindestens 9,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor lag die Erwartung bei mindestens 9,0 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef David Joyner betont laut Mitteilung: "CVS Health bietet weiterhin das, was sich die Menschen vom Gesundheitswesen am meisten wünschen: ein vernetztes, komfortables und kostengünstiges Erlebnis." Der Manager verweist auf die breite Aufstellung des Unternehmens und ergänzt: "Unsere positive Entwicklung ist auf die konsequente Umsetzung unserer Strategien im gesamten Unternehmen zurückzuführen."

Wachstumstreiber im Versicherungsgeschäft

Besonders stark entwickelt sich das Segment Health Care Benefits. Der operative Gewinn steigt hier deutlich um mehr als die Hälfte. Hintergrund ist vor allem eine verbesserte Profitabilität im staatlichen Geschäft sowie der Wegfall von Belastungen aus dem Vorjahr.

Die Anteil der medizinischen Leistungen sinkt auf 84,6 Prozent. Das deutet auf eine effizientere Kostenstruktur hin. Gleichzeitig geht die Mitgliederzahl leicht zurück, was vor allem am Rückzug aus dem individuellen Versicherungsgeschäft liegt.

Apotheken- und Servicegeschäft unter Druck

Weniger dynamisch zeigen sich andere Bereiche. Im Segment der Gesundheitsdienstleistungen wächst der Umsatz zwar zweistellig, doch der operative Gewinn geht zurück. Grund sind Preisanpassungen bei Kunden.

Auch im klassischen Apothekengeschäft bleibt der Druck hoch. Zwar steigt die Zahl der verschriebenen Medikamente, doch sinkende Erstattungen und höhere Investitionen belasten die Ergebnisse.

Strategie bleibt auf Kurs

Trotz einzelner Schwächen sieht sich CVS insgesamt gut aufgestellt. Das Unternehmen setzt weiter auf digitale Lösungen und vernetzte Gesundheitsangebote. Joyner sagt: "Wir werden durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie weiterhin an Dynamik gewinnen."

Gleichzeitig bleibt der Konzern vorsichtig. Steigende Kosten und mögliche makroökonomische Belastungen könnten den weiteren Jahresverlauf beeinflussen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 71,66EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.