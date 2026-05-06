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    ROUNDUP

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    Starker Marktstart für Abnehmpille: Novo Nordisk weniger pessimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Wegovy Pille erzielt starken Start in den USA
    • Konzern senkt Umsatz und Ergebnis Rückgangsprognose
    • Preisdruck durch Nachahmer und Patentabläufe wächst
    ROUNDUP - Starker Marktstart für Abnehmpille: Novo Nordisk weniger pessimistisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Die neue Abnehmpille des Pharmaherstellers Novo Nordisk trifft in den USA auf eine riesige Schar Abnehmer. Obwohl der dänische Hersteller weiterhin unter starkem Preis- und Wettbewerbsdruck steht, schaut das Management nun weniger pessimistisch in die nähere Zukunft: Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun davon aus, dass die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis in diesem Jahr etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet. Mut macht den Skandinaviern dabei der überraschend schwungvolle Jahresstart. An der Börse half das der arg gebeutelten Aktie am Mittwoch auf die Beine.

    Kurzzeitig sprang die Aktie des Diabetes-Spezialisten mit fast 312 dänische Kronen auf den höchsten Stand seit dem 19. Februar. Zuletzt ging es in Kopenhagen gegen Mittag um gut 7 Prozent auf 307 Kronen nach oben. Das Papier hat allerdings seit Jahresbeginn rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Dabei brach die Aktie im Februar besonders deutlich ein, als der Konzern seinen düsteren Ausblick erstmals veröffentlichte.

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    Trotz der Kurserholung zeigten sich Analysten in Summe vorsichtig. Michael Leuchten von Jefferies etwa sah in den geänderten Prognosen keinen echten Kurstreiber. Auch James Quigley von Goldman Sachs verwies darauf, dass am Markt bereits mit einer etwas besseren Entwicklung gerechnet worden sei. Richard Vosser von JPMorgan lobte dagegen die Quartalszahlen, die etwas stärker als erwartet ausgefallen seien. Durch den positiveren Ausblick sieht der Analyst die Konsensschätzungen untermauert.

    Novo Nordisk erwartet nun in diesem Jahr einen Rückgang von 4 bis 12 Prozent für Umsatz und Ergebnis - beides gerechnet zu konstanten Wechselkursen und abseits von Sondereffekten, wie das Unternehmen zur Wochenmitte in Bagsvaerd mitteilte. Zuvor war der Konzern hier jeweils noch von 5 bis 13 Prozent Minus ausgegangen.

    Im ersten Quartal war auf dieser Rechnungsgrundlage der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent gesunken. Dabei hatte Novos neue Abnehmepille, die ebenfalls wie ihr als Spritze verabreichtes Pendant "Wegovy" heißt und den Wirkstoff Semaglutid enthält, die Erlöse im Adipositas-Geschäft maßgeblich angetrieben. Doch das gestiegene Absatzvolumen konnte letztlich den Effekt durch gesunkene Preise nicht ausgleichen. Zudem gingen die Umsätze mit Diabetesmedikamenten um 18 Prozent zurück, wobei das frühere Blockbuster-Präparat Ozempic auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren fiel.

    Der unbereinigte Erlös - inklusive der Auflösung bestimmter Rückstellungen für Rabatte im US-Geschäft und Wechselkurseffekten - stieg hingegen nominal um 24 Prozent auf 96,8 Milliarden dänische Kronen (12,96 Mrd Euro). Der operative Gewinn schnellte ebenfalls wegen dieses Sondereffekts um 54 Prozent auf 59,6 Milliarden Kronen hoch. Analysten hatten weit weniger auf dem Zettel, ebenso beim Konzerngewinn, der bei fast 49 Milliarden Kronen herauskam.

    "Wir sehen, dass mehr als 1 Million Menschen die Wegovy-Pille nutzen", sagte Vorstandschef Doustdar in einer Telefonkonferenz. Patienten wechselten von Konkurrenzprodukten zur Pille, während es nur eine "begrenzte Kannibalisierung" der eigenen Medikamente gebe.

    Novo teilte ferner mit, dass die orale Version von Wegovy gemessen am Volumen den besten Marktstart in der Kategorie der sogenannten GLP-1-Medikamente in den USA hingelegt habe. In der Woche bis zum 17. April seien mehr als 2 Millionen Rezepte ausgestellt worden - allein rund 200.000 in dieser Woche.

    Der angeschlagene Konzern hatte zuletzt die Preise senken müssen und setzt auf die neue Pille, um im harten Wettbewerb mit dem US-Konzern Lilly wieder aufzuholen. Hier war Novo Nordisk zuletzt zunehmend ins Hintertreffen geraten, weil die Produkte des Widersachers als effektiver gelten und sich wohl auch daher besser verkaufen. Anders als Novo rechnet Lilly-Chef David Ricks in diesem Jahr mit einem weiter steigenden Umsatz.

    Erst kürzlich hatte der US-Manager die Prognose für 2026 sogar noch einmal aufgestockt. Dabei setzt Lilly auch auf seine eigene Pille Foundayo, die mit etwas zeitlichem Abstand zum Wegovy-Start mittlerweile ebenfalls in den USA zugelassen ist. Nach dem Verlust bereits der Marktführerschaft an die Abnehmspritze Zepbound von Lilly könnte Novo Nordisk von dieser Seite womöglich schon bald wieder Gegenwind drohen.

    Zugleich machen schon seit geraumer Zeit Anbieter billige Kopien der Gewichtssenker Novo Nordisk das Leben schwer. In diesem Jahr ging Novo rechtlich gegen den Telemedizinanbieter Hims & Hers vor, weil dieser einen Nachahmer verkaufte. Die Auseinandersetzung endete gütlich, die Kopien verschwanden von der Plattform und Novo brachte mit Wegovy und dem Diabetes-Mittel Ozempic dort seine eigenen Produkte unter.

    In diesem Jahr dürfte der Preisdruck durch Nachahmer aber noch steigen, da der Patentschutz für den Wirkstoff Semaglutid in wichtigen Märkte wie China, Indien oder Brasilien wegfällt./tav/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 23,08 auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +18,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 137,52 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,30DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +517,13 %/+719,55 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete volatile Kursreaktionen rund um die anstehenden Quartalszahlen: Chancen auf starke Upside-Bewegungen (Ziele wie ~40 EUR / ~300 DKK) versus Risiko heftiger Abverkäufe. Debatten zu Bewertung (überteuert vs Turnaround), fundamentalen Stützen wie Diabetes-Geschäft, Wettbewerb mit Eli Lilly, Aktienrückkäufen sowie taktische Trades (Vorabverkauf, Nachkauf, Breakout- oder Bodenbildung abwarten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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