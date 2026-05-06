Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis am Dienstag 118,33 Dollar je Barrel
- Anstieg um 2,30 Dollar gegenüber dem Montag in Wien
- Preis berechnet auf Basis der wichtigsten Opec-Sorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 118,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,30 Dollar mehr als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/stk
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Erzianer schrieb heute 12:05
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Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."
Kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Hätte das selbst in der schlechtesten Seifenoper als zu idiotisch abgetan und nun werden wir seit Wochen Zeugen davon.
BörsenVeteran schrieb 29.04.26, 18:03
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bei 120 usd geht Opi short :-)
brooker6996 schrieb 29.04.26, 15:54
Öl ist noch viel zu billig sagen die grünen Deppen mit nullPkanmitdiskutieren »
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