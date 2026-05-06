Preis für Opec-Öl gestiegen

Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."

Kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Hätte das selbst in der schlechtesten Seifenoper als zu idiotisch abgetan und nun werden wir seit Wochen Zeugen davon.