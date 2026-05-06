DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Aktien hätten von der Annahme einer Verknappung des Angebots auf dem Wafer-Markt stark profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dahinter stünden vor allem Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

