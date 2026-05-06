UBS stuft Schaeffler auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Der Auto- und IUndsustriezulieferer habe im ersten Quartal ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er konstatierte eine gute Entwicklung in den Bereichen E-Mobilität und humanoide Roboter./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,47EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Juan Perez-Carrascosa

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,10

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,10 € , was einem Rückgang von -16,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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