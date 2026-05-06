UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das für das erste Quartal berichtete, operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers liege über den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei aber nur der besseren Entwicklung im Bodenabfertigungsgeschäft geschuldet. Zudem falle der Barmittelabfluss höher als erwartet aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,12 % und einem Kurs von 73,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
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