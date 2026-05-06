UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das für das erste Quartal berichtete, operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers liege über den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei aber nur der besseren Entwicklung im Bodenabfertigungsgeschäft geschuldet. Zudem falle der Barmittelabfluss höher als erwartet aus./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,12 % und einem Kurs von 73,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00 € , was einem Rückgang von -8,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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