DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum ersten Quartal von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Dialyseanbieters dürften sich wohl nicht besser entwicklen als der Gesamtmarkt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete diese Prognose mit einem schwachen Wachstum der Behandlungszahlen auf dem wichtigen US-Markt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 35,82EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +11,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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