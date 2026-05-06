DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum ersten Quartal von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Dialyseanbieters dürften sich wohl nicht besser entwicklen als der Gesamtmarkt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete diese Prognose mit einem schwachen Wachstum der Behandlungszahlen auf dem wichtigen US-Markt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 35,82EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
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