Gewinne explodieren
Aktie springt um 10 %: Uber liefert Rekordzahlen und überrascht selbst Analysten
Uber legt im ersten Quartal 2026 kräftig zu: Fahrten, Buchungen und Gewinn steigen zweistellig. Besonders ein Abo-Modell treibt die Dynamik.
- Fahrten +20%, Bruttobuchungen +25%, Umsatz 13,2 Mrd
- Operativer Gewinn +57%, bereinigt +39%, Marge 3,5%
- Uber One 50 Mio Mitglieder, Hälfte der Buchungen
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Uber hat im ersten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum bei Umsatz, Buchungen und Profitabilität erzielt. Nach Angaben aus der Pressemitteilung von Uber stiegen die Fahrten um 20 Prozent im Jahresvergleich auf 3,6 Milliarden. Die Bruttobuchungen legten auf 53,7 Milliarden US-Dollar zu, ein Plus von 25 Prozent.
Auch währungsbereinigt blieb die Dynamik hoch: Das Wachstum lag bei 21 Prozent. Der Umsatz erhöhte sich auf 13,2 Milliarden US-Dollar, getrieben durch eine weiter steigende Nutzung der Plattform.
Die Uber-Aktie reagierte im vorbörslichen Handel deutlich positiv auf die Zahlen und sprang zeitweise um 10 Prozent auf 80,29 US-Dollar (Stand 13:30 Uhr MESZ).
Profitabilität erreicht Rekordniveau
Operativ konnte Uber seine Ertragskraft deutlich steigern. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft nach GAAP kletterte um 57 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich auf 3,5 Prozent der Bruttobuchungen nach 3,1 Prozent im Vorjahresquartal.
Der ausgewiesene Nettogewinn nach GAAP lag bei 263 Millionen US-Dollar. Belastet wurde das Ergebnis durch eine negative Neubewertung von Beteiligungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar vor Steuern. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,13 US-Dollar.
Deutlich stärker fiel der bereinigte Gewinn aus: Der Non-GAAP-Nettogewinn stieg um 39 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 US-Dollar und damit 44 Prozent höher als im Vorjahr.
Uber One wird zum Wachstumsmotor
Konzernchef Dara Khosrowshahi hob die Bedeutung der Plattformstrategie hervor. Er sagte laut Pressemitteilung: "Wie wir auf der GO-GET betont haben, bauen wir die Rolle, die Uber im täglichen Leben spielt, weiter aus – von innovativen Reiseintegrationen bis hin zu neuen Einkaufsmöglichkeiten."
Besonders stark entwickelt sich das Abo-Programm Uber One. Die Zahl der Mitglieder erreichte 50 Millionen. Diese Nutzer verantworten inzwischen rund die Hälfte der Bruttobuchungen in den Bereichen Mobilität und Lieferung.
CFO sieht starke Skalierung
Finanzchef Balaji Krishnamurthy betonte die operative Stärke. Er erklärte, dass das Unternehmen mit einem außergewöhnlichen Start ins Jahr 2026 begonnen habe, mit Wachstum über 21 Prozent im dritten Quartal in Folge. Zudem wachse der Gewinn mehr als doppelt so schnell wie der Umsatz.
"Aus dieser starken Position heraus investieren wir mit Überzeugung in die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen, während wir bei autonomen Fahrzeugen einen kapitaleffizienten Ansatz verfolgen und KI nutzen, um Wachstum und Produktivität voranzutreiben", so Krishnamurthy.
Ausblick bleibt positiv
Für das zweite Quartal 2026 erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 56,25 und 57,75 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 18 bis 22 Prozent auf konstant währungsbereinigter Basis.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 0,78 bis 0,82 US-Dollar steigen. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem Adjusted EBITDA zwischen 2,70 und 2,80 Milliarden US-Dollar.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,57 % und einem Kurs von 68,33EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.