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    Total Metals schließt in seinem Projekt Electrolode mit kritischen Mineralien ein Explorationsbohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über 8.408 Meter ab

    Total Metals schließt in seinem Projekt Electrolode mit kritischen Mineralien ein Explorationsbohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über 8.408 Meter ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    6. Mai 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. („Total Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, bekannt zu geben, dass es das Bohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über 8.408 Meter in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Electrolode mit kritischen Mineralien (das „Projekt“) abgeschlossen hat.

     

    Einzelheiten zum Programm

     

    Dieses Bohrprogramm ist der Höhepunkt eines Programms zur Zielidentifizierung, Feldvalidierung und Priorisierung, das über ein Jahr durchgeführt wurde. Dieses begann mit einer magnetischen Drohnenuntersuchung aus der Luft sowie der Anwendung modernster Algorithmen zur Auswertung der luftgestützten VTEM-Daten. Diese Ergebnisse wurden durch die Erstellung von 3D-Maxwell-Platten zur Analyse der Tiefe und der Ausmaße der identifizierten VTEM-Konduktoren weiterverarbeitet. Darauf folgte die nächste Phase mit geologischer Kartierung und bodengeochemischen Untersuchungen vor Ort. Historische Bohrprotokolle wurden neu ausgewertet, und an ausgewählten historischen Bohrkernen, die im Konzessionsgebiet katalogisiert und gelagert worden waren, wurden neue Probenahmen und Analysen durchgeführt. Diese Maßnahmen führten zur Identifizierung mehrerer neuer Ziele sowie zu einer Neubewertung der 12 zuvor entdeckten historischen Ziele für kritische Metalle. All diese Ergebnisse wurden zu einem stimmigen lithostrukturellen Modell zusammengefasst, auf dessen Grundlage 3D-Ziele erstellt wurden. Diese wurden anschließend bewertet und derart nach Priorität geordnet, dass die besten 10 % für Probebohrungen ausgewählt wurden.

     

    Dieser systematische Ansatz ist eine bewährte Methode für die Exploration von VMS-Lagerstätten unter Deckschichten in den archäischen Grünsteingürteln im Nordwesten von Ontario.

     

    „Man kann die besten geophysikalischen Modelle der Welt haben, aber letztendlich muss man die Bohrer ansetzen, um nachzuweisen, was sich im Boden befindet“, sagte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals Corp. „Unmittelbar westlich von uns hat Great Bear gezeigt, welch enormes Bohrvolumen – über 400 Bohrlöcher und 200.000 Meter – erforderlich ist, um eine Lagerstätte von generationenübergreifender Bedeutung vollständig abzugrenzen. Unser Programm über 8.000 Meter mit 25 Bohrlöchern in Electrolode ist ein äußerst gezieltes, offensives First-Pass-Programm, das uns bereits die strukturelle Roadmap liefert, die wir benötigen. Wir sind von der Umsetzung dieses Programms begeistert. Und dies ist erst der Anfang der Electrolode-Geschichte und deutet auf ein weitaus größeres, äußerst vielversprechendes mineralisiertes System hin, das wir mit weiteren Bohrungen weiterverfolgen wollen.“

     

    „Der Bohrkern wird derzeit im Labor aufbereitet; wir gehen davon aus, dass wir die mit Spannung erwarteten Untersuchungsergebnisse in den kommenden Wochen bekannt geben können“, erklärte Tyler Thorburn, President und CEO von Total Metals Corp.

     

    „Die erfolgreiche Durchführung unseres Bohrprogramms in Electrolode ist ein direkter Beweis für die herausragende Kompetenz unserer Berater, die Belastbarkeit unseres Bohrteams und die Präzision unseres Teams bei der Bohrzielplanung und 3D-Modellierung“, erklärte Rob Penczak, Vice President of Exploration von Total Metals Corp. „Als wir diese Kampagne Ende Januar mit unserem ursprünglichen Winterprogramm über 5.500 Meter starteten und sie dann im Februar durch die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts offensiv ausweiteten, um die Erkundung unserer hochprioritären EM-Konduktoren zu beschleunigen, war uns bewusst, dass wir damit hohe logistische Anforderungen an unser Feldpersonal stellen würden. Wir möchten allen Beteiligten vor Ort unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Sie haben dieses Programm reibungslos umgesetzt, obwohl sie mit extrem langen Wasserleitungen arbeiten mussten, sehr lange und komplexe Verlagerungen der Bohrgeräte auf dem gesamten Konzessionsgebiet koordinieren und täglich lange Fahrzeiten zu und von den Bohrstandorten in Kauf nehmen mussten. Ihre harte Arbeit im Feld wie auch die präzisen Prognosen unserer Modellierungsgruppe machen ein ambitioniertes Explorationsprogramm wie dieses zu einem Erfolg.“  

     

    Tabelle 1. Liste der im jüngsten Programm abgeschlossenen Bohrlöcher, gruppiert nach Zielgebieten

     

    Loch-Nummer

    UTM Easting

    UTM Northing

    Höhe (m ü. d. M)

    Endtiefe (m)

    Azimut (Grad)

    Neigung (Grad)

    Ziel

    EL-26-002

    512588

    5649252

    402,5

    405,00

    135,00

    -70

    Arrow/Garnet

    EL-26-003

    512588

    5649253

    402,6

    12,00

    134,00

    -64

    Arrow/Garnet

    EL-26-003A

    512589

    5649252

    402,6

    387,00

    134,00

    -64

    Arrow/Garnet

    EL-26-004

    512531

    5649226

    402,1

    411,00

    133,00

    -66

    Arrow/Garnet

    EL-26-005

    512828

    5649207

    401,0

    120,00

    139,00

    -50

    Arrow/Garnet

    EL-26-006

    512426

    5649233

    401,8

    456,00

    138,00

    -65

    Arrow/Garnet

    EL-26-007

    512827

    5649206

    401,0

    267,00

    185,00

    -64

    Arrow/Garnet

    EL-26-008A

    512896

    5649292

    401,0

    165,00

    131,00

    -53

    Arrow/Garnet

    EL-26-009

    512896

    5649293

    401,1

    138,00

    131,00

    -62

    Arrow/Garnet

    EL-26-010

    513087

    5649415

    400,8

    132,00

    140,00

    -45

    Arrow/Garnet

    EL-26-013

    508096

    5645799

    390,9

    516,00

    154,00

    -62

    Hornet Zone

    EL-26-016

    508157

    5645850

    392,5

    513,44

    152,00

    -59

    Hornet Zone

    EL-26-019

    508212

    5645866

    390,3

    528,00

    158,00

    -65

    Hornet Zone

    EL-26-023

    508308

    5645873

    390,3

    129,00

    153,00

    -67

    Hornet Zone

    EL-26-024

    508309

    5645874

    390,6

    458,00

    139,00

    -66

    Hornet Zone

    EL-26-001

    513131

    5649164

    401,0

    489,00

    95,00

    -50

    Neues Ziel

    EL-26-011

    507499

    5645662

    390,2

    345,00

    149,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-012

    507100

    5645462

    391,5

    345,00

    153,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-014

    507302

    5645601

    387,8

    450,00

    195,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-015

    507109

    5645018

    383,7

    336,00

    145,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-017

    508207

    5646570

    403,2

    303,00

    295,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-018

    510459

    5647966

    402,1

    390,00

    155,00

    -63

    Neues Ziel

    EL-26-020

    510747

    5648113

    400,3

    318,00

    135,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-021

    510834

    5647965

    396,4

    201,00

    135,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-022

    510949

    5648280

    404,3

    354,00

    131,00

    -45

    Neues Ziel

    EL-26-025

    511606

    5648579

    401,2

    240,00

    142,00

    -50

    Neues Ziel

     

    Abbildung 1. Luftaufnahme des Konzessionsgebiets Electrolode, in der die Lage der Bohrlöcher des Winterprogramms 2026 im Verhältnis zur Fläche der Zone Arrow und der historischen Bohrungen früherer Betreiber dargestellt ist.

     

     

    Berichtigung der Pressemitteilung vom 16. April 2026

     

    Das Unternehmen möchte die in seiner Pressemitteilung vom 16. April 2026 angegebene Maßeinheit für den Cu-Gehalt (g/t) korrigieren. Die korrekte Maßeinheit ist (%). Die folgende Tabelle ist korrekt:

     

    **

    Tonnen

    Zn-Gehalt

    Cu-Gehalt

    Au-Gehalt

    Ag-Gehalt

    Pick Lake

    (Mio. t)

    (%)

    (%)

    (g/t)

    (g/t)

    Angedeutet

    1,78

    19,2

    0,9

    0,3

    36,1

    Vermutet

    0,27

    16,4

    1,0

    0,3

    38,0

    **Die historischen Mineralressourcenschätzungen der Lagerstätte Pick Lake wurden von dem unabhängigen Ressourcenberater MASSA Geoservices erstellt. Die Mineralressourcen wurden mit Stichtag 15. Oktober 2020 unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 3 % Zn geschätzt und gemeldet und sind in der vorstehenden Erklärung und Tabelle zusammengefasst.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

     

    Über Total Metals Corp.

     

    Total Metals Corp. konzentriert sich auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Electrolode, das sich über 3.300 zusammenhängende Hektar im Nordwesten von Ontario erstreckt. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Zone Purex auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba.

     

    www.totalmetalscorp.com

     

    Vorsichtshinweise

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

     

    Tyler Thorburn

    President und Chief Executive Officer

    info@totalmetalscorp.com

    (416) 873-7662

     

    Zukunftsgerichtete Informationen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die TSX-V vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Total Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 0,159EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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