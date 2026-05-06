DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der internationale Bierkonzern habe einen starken Start ins Jahr hinter sich, schrieb Mitch Collett in einer Studie am Mittwoch. Das aus eigener Kraft erzielte Wachstum sei in vier von fünf Absatzregionen besser gewesen als erwartet./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 69,82EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

