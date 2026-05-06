Kupferpreis bricht massiv aus: Das lässt den Rohstoff jetzt explodieren

Brent Öl und WTI Öl rauschen in die Tiefe. Die Marke von 100 US-Dollar rückt für Brent Öl in Reichweite. Anleiherenditen kommen kräftig zurück. So rutschten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die 4,4 Prozent. Dax, Dow Jones Ind. & Co. haben dadurch mächtig Oberwasser. Auch Gold und Silber sind gerade im Begriff, ihr gewaltiges Potenzial abzurufen. Der Goldpreis springt über die 4.700 US-Dollar und der Silberpreis nähert sich mit Vehemenz der Marke von 80 US-Dollar.

Steht der Iran-Krieg möglicherweise vor dem Ende? Zumindest scheinen sich beide Seiten zu bewegen. Eine Entspannung zeichnet sich ab. Nun sollte man nicht den Tag vor dem Abend loben, doch es kommt offenkundig Bewegung in die Sache. Verschiedene Berichte stellen eine baldige Einigung zwischen den Kriegsparteien in Aussicht. Im Ölmarkt herrscht bereits Verkaufspanik.

Aktuelle Kupferpreisentwicklung – Im Gleichschritt mit Gold und Silber nach oben

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Und Kupfer? Das Industriemetall nimmt ebenfalls Fahrt auf und stürmt auf den entscheidenden Widerstand zu. Der Kupferpreis steht vor einer gewaltigen Rallye.

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Kupferpreis bricht massiv aus

Vergessen sind die zuletzt noch an dieser Stelle thematisierten Sorgen hinsichtlich eines drohenden Überschusses am Kupfermarkt infolge einer schwachen Nachfrage. Nicht zuletzt hatte der Iran-Krieg diese Entwicklungen befeuert. Die bis dato vorherrschende Defizit-Erwartung bekam große Risse. In Anbetracht der Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe im Nahen und Mittleren Osten ist das Überschussthema erst einmal in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen erlebt die potenzielle V-Formation, die sich aus charttechnischer Sicht lange Zeit abzeichnete und Kupfer ein gewaltiges Aufwärtspotenzial versprach, ihre „Wiederauferstehung“.

Prognose – Kupferpreis bald bei 7 US-Dollar, wenn

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Die Kupferpreis (COMEX) bricht massiv über die 6 US-Dollar aus und setzt nun mit Nachdruck die 6,2 US-Dollar und damit den zentralen Widerstandsbereich unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch würde dem Industriemetall Aufwärtspotenzial in Richtung 7,0 US-Dollar oder gar 7,5 US-Dollar eröffnen. Dabei muss es nicht bleiben. Kupfer zeigte bereits in der Vergangenheit, wie explosiv Rallyebewegungen sein können. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 5,2 US-Dollar zu verorten.

Fazit - Kupfer jetzt besser als Gold?

Ob Kupfer im Vergleich zu Gold nun die bessere Wahl ist, sei einmal dahingestellt. Beide Metalle und zudem Silber versprechen für die kommenden Tage und Wochen beachtliches Aufwärtspotenzial. Unverändert gilt daher, dass die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. weiterhin exzellente Alternativen zu hochbewerteten Technologie-Aktien, wie Nvidia, AMD und Palantir darstellen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

erstellt am 06. Mai 2026 | 13:15 Uhr

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