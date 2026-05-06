🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Kupfer jetzt besser als Gold?

    453 Aufrufe 453 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupferpreis bricht massiv aus: Das lässt den Rohstoff jetzt explodieren

    Kehrt die Euphorie an die Rohstoffmärkte zurück? Allen voran reagiert der Kupferpreis auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten mit einem kräftigen Preisanstieg. Das Tor zur Rallye steht weit offen.

    Kupfer jetzt besser als Gold? - Kupferpreis bricht massiv aus: Das lässt den Rohstoff jetzt explodieren
    Foto: AdobeStock

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung – Im Gleichschritt mit Gold und Silber nach oben

    Steht der Iran-Krieg möglicherweise vor dem Ende? Zumindest scheinen sich beide Seiten zu bewegen. Eine Entspannung zeichnet sich ab. Nun sollte man nicht den Tag vor dem Abend loben, doch es kommt offenkundig Bewegung in die Sache. Verschiedene Berichte stellen eine baldige Einigung zwischen den Kriegsparteien in Aussicht. Im Ölmarkt herrscht bereits Verkaufspanik. 

    Brent Öl und WTI Öl rauschen in die Tiefe. Die Marke von 100 US-Dollar rückt für Brent Öl in Reichweite. Anleiherenditen kommen kräftig zurück. So rutschten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die 4,4 Prozent. Dax, Dow Jones Ind. & Co. haben dadurch mächtig Oberwasser. Auch Gold und Silber sind gerade im Begriff, ihr gewaltiges Potenzial abzurufen. Der Goldpreis springt über die 4.700 US-Dollar und der Silberpreis nähert sich mit Vehemenz der Marke von 80 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.732,40€
    Basispreis
    28,42
    Ask
    × 8,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.077,57€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 8,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Und Kupfer? Das Industriemetall nimmt ebenfalls Fahrt auf und stürmt auf den entscheidenden Widerstand zu. Der Kupferpreis steht vor einer gewaltigen Rallye. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Kupferpreis bricht massiv aus

    Vergessen sind die zuletzt noch an dieser Stelle thematisierten Sorgen hinsichtlich eines drohenden Überschusses am Kupfermarkt infolge einer schwachen Nachfrage. Nicht zuletzt hatte der Iran-Krieg diese Entwicklungen befeuert. Die bis dato vorherrschende Defizit-Erwartung bekam große Risse. In Anbetracht der Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe im Nahen und Mittleren Osten ist das Überschussthema erst einmal in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen erlebt die potenzielle V-Formation, die sich aus charttechnischer Sicht lange Zeit abzeichnete und Kupfer ein gewaltiges Aufwärtspotenzial versprach, ihre „Wiederauferstehung“.

    Prognose – Kupferpreis bald bei 7 US-Dollar, wenn

    Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Die Kupferpreis (COMEX) bricht massiv über die 6 US-Dollar aus und setzt nun mit Nachdruck die 6,2 US-Dollar und damit den zentralen Widerstandsbereich unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch würde dem Industriemetall Aufwärtspotenzial in Richtung 7,0 US-Dollar oder gar 7,5 US-Dollar eröffnen. Dabei muss es nicht bleiben. Kupfer zeigte bereits in der Vergangenheit, wie explosiv Rallyebewegungen sein können. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 5,2 US-Dollar zu verorten. 

    Fazit - Kupfer jetzt besser als Gold?

    Ob Kupfer im Vergleich zu Gold nun die bessere Wahl ist, sei einmal dahingestellt. Beide Metalle und zudem Silber versprechen für die kommenden Tage und Wochen beachtliches Aufwärtspotenzial. Unverändert gilt daher, dass die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. weiterhin exzellente Alternativen zu hochbewerteten Technologie-Aktien, wie Nvidia, AMD und Palantir darstellen.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    erstellt am 06. Mai 2026 | 13:15 Uhr

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kupfer jetzt besser als Gold? Kupferpreis bricht massiv aus: Das lässt den Rohstoff jetzt explodieren Kehrt die Euphorie an die Rohstoffmärkte zurück? Allen voran reagiert der Kupferpreis auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten mit einem kräftigen Preisanstieg. Das Tor zur Rallye steht weit offen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     