BANK OF AMERICA (BOFA) stuft AMD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für AMD von 310 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern biete ein einzigartig gutes Portfolio an Prozessoren (CPU) und Grafikprozessoren (GPU) für die KI-Themenwelt, genau passend für den schnell wachsenden Markt, schrieb Vivek Arya am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. AMD dürfte seinen Marktanteil bis 2030 deutlich steigen, und das in einem KI Markt, der sich bis dahin verdreifachen dürfte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,94 % und einem Kurs von 364,5EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)

Analyst: Vivek Arya

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 310

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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