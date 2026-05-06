Kraft Heinz glänzt im Q1: Umsatz wächst trotz schwacher Konsumstimmung

Die Kraft Heinz Company meldete am Mittwoch einen Gewinn von 798 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz sank um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Preise stiegen um 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei in allen Segmenten Preiserhöhungen zu verzeichnen waren. Der Preisanstieg resultierte hauptsächlich aus Preisanpassungen in bestimmten Kategorien zur Kompensation gestiegener Inputkosten.

Das operative Ergebnis sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Hauptgründe hierfür waren gestiegene Werbeausgaben, ein Inflationsdruck bei den Produktions- und Logistikkosten, der die Effizienzmaßnahmen überstieg, Abspaltungskosten im laufenden Geschäftsjahr sowie erhöhte Restrukturierungskosten. Die Ergebnisse schlugen die Erwartungen der Wall Street.