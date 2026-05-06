Trotz Kostensteigerungen
Kraft Heinz glänzt im Q1: Umsatz wächst trotz schwacher Konsumstimmung
Kraft Heinz überrascht mit 798 Millionen US-Dollar Gewinn im ersten Quartal – trotz schwacher Konsumstimmung und gestiegenen Produktionskosten.
Die Kraft Heinz Company meldete am Mittwoch einen Gewinn von 798 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz sank um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Preise stiegen um 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei in allen Segmenten Preiserhöhungen zu verzeichnen waren. Der Preisanstieg resultierte hauptsächlich aus Preisanpassungen in bestimmten Kategorien zur Kompensation gestiegener Inputkosten.
Das operative Ergebnis sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Hauptgründe hierfür waren gestiegene Werbeausgaben, ein Inflationsdruck bei den Produktions- und Logistikkosten, der die Effizienzmaßnahmen überstieg, Abspaltungskosten im laufenden Geschäftsjahr sowie erhöhte Restrukturierungskosten. Die Ergebnisse schlugen die Erwartungen der Wall Street.
Steve Cahillane, CEO von Kraft Heinz, sagte dazu: "Unsere Ergebnisse des ersten Quartals zeigen stetige Fortschritte, und ich bin ermutigt von den ersten Anzeichen für die positive Entwicklung, die wir vorantreiben. Die Investitionen, die wir für 2025 getätigt haben, tragen bereits Früchte und führen zu einer Verbesserung der Marktanteile, insbesondere in wichtigen Bereichen unseres Portfolios wie Taste Elevation. Dies beweist, dass unsere Marken positiv reagieren, wenn wir in sie investieren. Obwohl wir den starken Jahresbeginn begrüßen, bestätigen wir unsere Prognose für 2026. Dies spiegelt ein weiterhin volatiles Marktumfeld mit steigendem Inflationsdruck und anhaltend schwacher Konsumstimmung wider. Gleichzeitig behalten wir uns die Flexibilität vor, Investitionen in Bereichen mit hohen Renditen zu erhöhen."
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 19,58EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.