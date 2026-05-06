Gold Hunter Resources rüstet sich für 10.000-Meter-Kampagne auf Great Northern

Wenn ein Explorationsunternehmen von der reinen Datenauswertung am Schreibtisch in eine groß angelegte Bohrkampagne übergeht, beginnt für Investoren die mit Abstand spannendste Phase. Genau an diesem Wendepunkt steht Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; OTCQB: HNTRF; WKN: A2QPAL) mit seinem Great Northern Project in Neufundland. Um die anstehende, 10.000 Meter umfassende erste Diamantbohrkampagne in der Saison 2026 abzusichern, hat das Unternehmen nun operativ und strategisch aufgerüstet. Die Bildung einer neuen „Taskforce“ ist ein starkes Signal, dass aus geologischen Modellen bald handfeste Bohrkerne werden sollen.

Operative Schlagkraft: Equity Exploration steuert das Bohrprogramm

Für die komplexe Umsetzung im Feld übergibt Gold Hunter das Mandat an die in Vancouver ansässige Equity Exploration Consultants. Das Beratungsunternehmen blickt auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer Bohrprogramme für Junior- und Major-Unternehmen in ganz Nordamerika zurück.

Der sofortige Zugriff auf dieses erfahrene Team entlastet das interne Technik-Team um Vice President Exploration Rory Kutluoglu. Equity übernimmt für die Saison 2026 die komplette Steuerung: von der geologischen Zieldefinition und dem Programmdesign über die Aufsicht vor Ort und das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement bis hin zur strukturierten Datenaufbereitung. Bereits jetzt arbeiten beide Seiten daran, die wesentlichen Subunternehmer zu sichern. Für Gold Hunter setzt dies den nötigen professionellen operativen Standard für alle künftigen Arbeiten auf dem Projekt.

Strategische Tiefe: Branchen-Veteran Jeff Wilson ergänzt das Board

Parallel zur operativen Ebene holt Gold Hunter fundierte strategische Expertise ins Haus: Dr. Jeff Wilson wird das Unternehmen künftig als Advisor to the Board of Directors unterstützen. Der aus Schottland stammende und in Vancouver lebende Geologe hält einen Doktortitel in Strukturgeologie der Kingston University in Surrey (Großbritannien) und trägt die Berufsbezeichnung P.Geo. bei den Engineers & Geoscientists of British Columbia.

Wilsons Vita umfasst über 20 Jahre Erfahrung in Rohstoffexploration, Beratung und Börsenregulierung und liest sich wie ein „Who is Who“ der Branche. Er war als Projektgeologe bei Placer Dome und der Fronteer Development Group tätig, arbeitete als Senior Structural Geologist für AngloGold Ashanti in Brasilien und als Senior Geologist bei Newcrest Mining in Indonesien. Zu seinen weiteren Stationen zählen die Position als Director of Geology bei Tetra Tech sowie als Listings Manager bei der TSX Venture Exchange. Aktuell treibt er als Vice President Exploration bei Nevada Lithium Resources die Entwicklung der Bonnie-Claire-Lithium-Bor-Lagerstätte in Nevada voran. Diese seltene Kombination aus tiefem strukturgeologischen Wissen und Kapitalmarkterfahrung ist für Gold Hunter in der aktuellen Phase extrem wertvoll.

Der Katalysator: Distrikt-Potenzial in Neufundland

Dass Gold Hunter personell derart nachlegt, liegt auch an der schieren Dimension des Great Northern Projekts. Die Liegenschaft in Neufundland umfasst gewaltige 26.237 Hektar. Sie erstreckt sich über mehr als 35 Kilometer entlang der aussichtsreichen Doucers Valley Fault Structure. Innerhalb dieses Strukturkorridors hat das Unternehmen bereits über 50 Kilometer an potenziellen Verzweigungen und sekundären Störungen identifiziert, die bekannte Mineralisierungen aufweisen und erhebliches unentdecktes Potenzial bieten.

Der kanadische Explorer mit Fokus auf Edel– und Basismetalle hat nach dem erfolgreichen Verkauf seines ersten konsolidierten Distrikts an FireFly Metals hier ein komplett neues, großflächiges Portfolio aufgebaut. Bisher nutzte Gold Hunter einen datengetriebenen Ansatz, der historische Datensätze mit modernen Methoden kombinierte, um Zielgebiete auf Distriktmaßstab zu definieren. Die 10.000-Meter-Bohrkampagne im Jahr 2026 wird nun der entscheidende Praxistest für diese Modelle sein – vorbereitet durch ein neu aufgestelltes, hochkarätiges Explorationsteam.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.