Aktie klettert
Nicht nur Micky Maus: Disney glänzt mit Streaming und Kreuzfahrten
Disney ist mehr als sein Filmgeschäft: Auch die Themenparks und Kreuzfahrten laufen. Die Aktie schlägt positiv an nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen.
- Erlebnisse: Umsatz fast 9,5 Mrd USD, Plus 7 Prozent
- Quartalsumsatz 25,17 Mrd USD, Gewinn je Aktie 1,57
- Streaming 7,8 Mrd USD Plus 14 Prozent, Rückkauf 8 Mrd
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Disney meldete am Mittwoch Quartalsumsätze, die die Analystenerwartungen übertrafen. Besondere Stärke weist die Streaming- und Freizeitparksparte auf.
Der Geschäftsbereich "Erlebnisse", zu dem Disneys Themenparks und Kreuzfahrten gehören, erzielte einen Umsatz von fast 9,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Während die weltweiten Besucherzahlen um 2 Prozent stiegen, gingen sie in den US-Parks im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent zurück.
Im abgelaufenen Quartal erwirtschaftete Disney einen Gewinn je Aktie von 1,57 US-Dollar. Der Umsatz belief sich dabei auf 25,17 Milliarden US-Dollar gegenüber den von den Analysten im Durchschnitt erwarteten 24,78 Milliarden US-Dollar. Das macht ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 7 Prozent.
Der Nettogewinn für das Quartal betrug 2,47 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,27 US-Dollar je Aktie, gegenüber 3,4 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,81 US-Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Disney hat weitere Details zu seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Diese beinhaltet ein bereinigtes Gewinnwachstum von rund 12 Prozent für das Gesamtjahr.
Das Unternehmen kündigte außerdem an, im laufenden Geschäftsjahr Aktien im Wert von mindestens 8 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.
Auch das Streaming-Geschäft läuft: Die Abonnement- und Affiliate-Gebühren stiegen um 14 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, was auf die jüngsten Preiserhöhungen im Streaming-Bereich zurückzuführen ist. Auch die Werbeeinnahmen legten zu und stiegen um 5 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 89,15EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.