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    RWE Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die RWE Aktie, bisher, um -3,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.05.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Sie fällt um -3,92 % auf 57,84. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RWE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,27 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um -6,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,30 %. Im Jahr 2026 gab es für RWE bisher ein Plus von +33,67 %.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,12 %
    1 Monat +2,30 %
    3 Monate +15,27 %
    1 Jahr +81,21 %
    Stand: 06.05.2026, 13:32 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,22 Mrd. € wert.

    RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen


    EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und …

    RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements


    EQS Preliminary announcement financial reports: RWE Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and …

    Versorger-Aktien weniger betroffen vom Iran-Krieg: Ein Sektor unter Strom


    Der jüngste Ölpreisschock macht einmal mehr die Fragilität der globalen Energieströme deutlich. Damit sich Wirtschaft und Privathaushalte auf die bezahlbare Lieferung von Strom, Gas und Wärme verlassen können, sind hohe Investitionen – unter anderem in die Stromnetze – erforderlich. Bei dieser Herkulesaufgabe spielen die Versorger eine zentrale Rolle. Warum Versorger-Aktien relativ immun gegen die mit dem Iran-Krieg einhergehende Börsenkorrektur sind und warum der Sektor auch in Zukunft interessant ist, lesen Sie hier.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, Enel und Co.

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Enel notiert im Minus, mit -0,59 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,05 %. E.ON verliert -1,46 %

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    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    -3,92 %
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    +2,30 %
    +15,27 %
    +81,21 %
    +45,53 %
    +91,08 %
    +411,22 %
    +204,18 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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