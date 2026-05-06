RWE Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Sie fällt um -3,92 % auf 57,84€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RWE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,27 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um -6,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,30 %. Im Jahr 2026 gab es für RWE bisher ein Plus von +33,67 %.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,12 % 1 Monat +2,30 % 3 Monate +15,27 % 1 Jahr +81,21 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 06.05.2026, 13:32 Uhr

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,22 Mrd. € wert.

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und …

EQS Preliminary announcement financial reports: RWE Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and …

Der jüngste Ölpreisschock macht einmal mehr die Fragilität der globalen Energieströme deutlich. Damit sich Wirtschaft und Privathaushalte auf die bezahlbare Lieferung von Strom, Gas und Wärme verlassen können, sind hohe Investitionen – unter anderem in die Stromnetze – erforderlich. Bei dieser Herkulesaufgabe spielen die Versorger eine zentrale Rolle. Warum Versorger-Aktien relativ immun gegen die mit dem Iran-Krieg einhergehende Börsenkorrektur sind und warum der Sektor auch in Zukunft interessant ist, lesen Sie hier.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, Enel und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Enel notiert im Minus, mit -0,59 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,05 %. E.ON verliert -1,46 %

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.