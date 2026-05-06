WDH/WM
Telekom macht Weg für Public Viewing und Kneipen-TV frei
- Telekom und Sky erlauben WM Übertragungen in Kneipen
- Gastronomie erhält Zugang zu allen 104 MagentaTV-Spielen
- WM-Angebot für Gastronomie ohne zusätzliche Kosten
(Wiederholung: Redigierfehler behoben)
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom ermöglicht während der Fußball-Weltmeisterschaft Übertragungen auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen. Der TV-Rechte-Inhaber hat dazu wenige Wochen vor dem Turnier eine Kooperation mit Sky geschlossen, wie Arnim Butzen bestätigte. Der TV-Chef der Deutschen Telekom sagte: "Von der Kooperation profitieren tausende Gastronomiebetriebe: Sie erhalten Zugang zu allen 104 WM-Spielen über die drei exklusiven linearen WM-Kanäle von MagentaTV."
Über die Sky Business Plattform "können Restaurants, Bars und Hotels ihren Gästen ein vollständiges und hochwertiges WM-Angebot bereitstellen", sagte Butzen: "Einfach und zuverlässig über die bestehende Infrastruktur. Auch bei Public Viewings via Sky werden die Inhalte von MagentaTV bundesweit zu sehen sein."
"Ohne zusätzliche Kosten" für die Gastronomie
Die Telekom hat von der FIFA die Medien-Rechte für alle WM-Partien in Nordamerika erworben und zeigt 44 Spiele exklusiv für ihre Kunden. Durch eine Vereinbarung mit ARD und ZDF laufen 60 Begegnungen zusätzlich im frei zu empfangenden Fernsehen.
Für Gastronomiebetriebe ist das Angebot "ohne zusätzliche Kosten auf bestehenden Sky Receivern verfügbar". Sky stellt nach Telekom-Angaben bei dieser Kooperation die technische Infrastruktur für die Gastronomie und für kommerzielle Public-Viewing-Veranstaltungen bereit.
Veranstalter können über Sky die erforderlichen FIFA-Lizenzen beantragen und erhalten im Anschluss die passende Hardware: "So können alle 104 Spiele auf Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen übertragen werden." Betriebe ohne bestehendes Sky-Abonnement können über spezielle Angebote wie den zeitlich begrenzten "Sky-Gastro-Pass" Zugang zu den MagentaTV-Kanälen erhalten./mrs/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 27,70 auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 136,27 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,87 %/+51,52 % bedeutet.
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Und die Hürden sind damit letztlich zu hoch. Auch wenn eine Fusion die Einflussmöglichkeiten auf das Agieren der US-Tochter deutlich erhöhen würde, ist es faktisch nicht durchführbar, ohne dass man sich sehr erheblichen politischen Risiken aussetzt. Welche dann am Ende auch zu finanziellen Risiken führen, und diese könnten jegliche Vorteile die man sich von der Fusion erhofft auffressen.
Ich sehe eher dass dann die Telekom einen Verlauf wie Bayer nehmen kann weil den Amerikanern dann plötzlich auffällt welche Steuerformulare TMUS in den letzten Jahren falsch ausgefüllt hat und welche Regulierungen nicht pinibel fein säuberlich bis auf den 100sten Unterparagraph eingehalten wurden und man sich absurde Regelverstöße einfallen lässt und sich von der telekom auch noch schön die Anwälte Zahlen lässt.
Na klar: wenn der Hirsch sich selber erschiesst und fertig auf dem Teller als Hirschgoulasch anbietet lässt der Amerikaner sich das Menu sicher gut schmecken!
Ich bin der Meinung: dümmer geht es fast nicht