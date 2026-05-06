Telekom macht Weg für Public Viewing und Kneipen-TV frei

Über die Sky Business Plattform "können Restaurants, Bars und Hotels ihren Gästen ein vollständiges und hochwertiges WM-Angebot bereitstellen", sagte Butzen: "Einfach und zuverlässig über die bestehende Infrastruktur. Auch bei Public Viewings via Sky werden die Inhalte von MagentaTV bundesweit zu sehen sein."

(Wiederholung: Redigierfehler behoben) BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom ermöglicht während der Fußball-Weltmeisterschaft Übertragungen auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen. Der TV-Rechte-Inhaber hat dazu wenige Wochen vor dem Turnier eine Kooperation mit Sky geschlossen, wie Arnim Butzen bestätigte. Der TV-Chef der Deutschen Telekom sagte: "Von der Kooperation profitieren tausende Gastronomiebetriebe: Sie erhalten Zugang zu allen 104 WM-Spielen über die drei exklusiven linearen WM-Kanäle von MagentaTV."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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"Ohne zusätzliche Kosten" für die Gastronomie



Die Telekom hat von der FIFA die Medien-Rechte für alle WM-Partien in Nordamerika erworben und zeigt 44 Spiele exklusiv für ihre Kunden. Durch eine Vereinbarung mit ARD und ZDF laufen 60 Begegnungen zusätzlich im frei zu empfangenden Fernsehen.

Für Gastronomiebetriebe ist das Angebot "ohne zusätzliche Kosten auf bestehenden Sky Receivern verfügbar". Sky stellt nach Telekom-Angaben bei dieser Kooperation die technische Infrastruktur für die Gastronomie und für kommerzielle Public-Viewing-Veranstaltungen bereit.

Veranstalter können über Sky die erforderlichen FIFA-Lizenzen beantragen und erhalten im Anschluss die passende Hardware: "So können alle 104 Spiele auf Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen übertragen werden." Betriebe ohne bestehendes Sky-Abonnement können über spezielle Angebote wie den zeitlich begrenzten "Sky-Gastro-Pass" Zugang zu den MagentaTV-Kanälen erhalten./mrs/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 27,70 auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 136,27 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,87 %/+51,52 % bedeutet.



