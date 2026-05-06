UBS stuft Hellofresh auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Unternehmen am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein unspektakuläres erstes Quartal. Die Erholung im Bereich Fertiggerichte habe sich fortgesetzt./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 4,588EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,10

Kursziel alt: 4,38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,10 € , was eine Steigerung von +34,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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