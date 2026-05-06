UBS stuft Axa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Versicherer habe im ersten Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 42,23EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
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