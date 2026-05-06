UBS stuft Axa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Versicherer habe im ersten Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 42,23EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +11,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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