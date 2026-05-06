JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts der Übernahme von Perfuse Therapeutics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser sieht in dem Schritt eine Stärkung der Produktpipeline. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung schrieb, erwartet er davon einen geringfügig positiven Einfluss auf die Aktie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 38,30EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
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