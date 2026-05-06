JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sei ermutigend, doch was die Zahlen betrifft, seien die Erwartungen am Markt zuletzt eher noch gestiegen nach den Berichten anderer Branchenwerte. Darin liege also ein gewisses Enttäuschungspotenzial./rob/tih/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

