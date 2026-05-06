JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Zementherstellers liege um 2,8 Prozent über seiner Annahme, schrieb Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Bestätigung des Ausblicks dürfte einem geringeren Einfluss der Wechselkurse geschuldet sein./rob/bek/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

