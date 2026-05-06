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    Währung implodiert

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    Wie ein politisches Machtspiel den Leu und das Land in den Abgrund reißt

    Regierungskollaps, Währungsabsturz und ausbleibende EU-Milliarden: Rumänien steckt in einer dreifachen Belastungsfalle. Die Zeche zahlt die Bevölkerung.

    Währung implodiert - Wie ein politisches Machtspiel den Leu und das Land in den Abgrund reißt
    Foto: Christian Handl - imageBROKER

    In den gläsernen Bürotürmen des Bukarester Stadtteils Pipera herrscht in diesen Tagen eine Mischung aus Hektik und Schockstarre. Auf den Bildschirmen der Trader leuchtet eine Zahl in aggressivem Rot: 5,24. So viele rumänische Lei (RON) müssen aktuell für einen einzigen Euro auf den Tisch gelegt werden – ein historisches Allzeittief. Was als taktisches Manöver der Sozialdemokraten (PSD) begann, um unpopuläre Sparmaßnahmen zu stoppen, entwickelt sich binnen weniger Tage zu einem ökonomischen Flächenbrand.

    Innerhalb weniger Tage hat die Währung, die eigentlich von der Zentralbank in einer engen Spanne zum Euro gehalten wird, um mehr als 3 Prozent eingebrochen. Das klingt erstmal nach nicht so viel, zeigt aber, dass die Notenbank trotz massiver Devisenverkäufe nicht in der Lage war, den Absturz zu stoppen. Lediglich etwas bremsen konnte sie ihn. Noch vor nicht so langer Zeit galten 5,00 RON als die absolute Schmerzgrenze, die unbedingt verteidigt werden musste.

    Die Logik der PSD schien simpel: Man entzieht der pro-europäischen Regierung unter Ilie Bolojan (von der PNL) das Vertrauen, um sich als Retter der kleinen Leute gegen den "Diktat-Sparplan" aus Brüssel zu profilieren. Doch die Märkte kennen keine politische Gnade. Statt kontrollierter Kürzungen im Staatshaushalt erlebt das Land nun eine unkontrollierte Kostenexplosion durch den Währungsverfall.

    Für die rumänische Bevölkerung ist dies besonders verheerend, da das Land stärker an den Euro gebunden ist, als es eine offizielle eigene Währung vermuten lassen würde. Ob Mietverträge in Bukarest, Mobilfunktarife oder Versicherungsprämien – fast alle langfristigen Verträge sind in Euro abgeschlossen. Ein schwacher Leu bedeutet für den Durchschnittsverdiener eine sofortige Preiserhöhung bei gleichbleibendem Gehalt. Die PSD wollte die Spar-Peitsche verhindern, hat aber die Kosten-Peitsche entfesselt.

    Auch die für das Land so wichtige Tourismusbranche ist alarmiert. Wer hoffte, Rumänien bliebe als günstiges Reiseland von der Krise verschont, irrt. Hotels in den Karpaten oder am Schwarzen Meer kalkulieren ihre Raten ebenfalls oft auf Euro-Basis, um sich gegen lokale Schwankungen abzusichern. Touristen zahlen nun entweder direkt mehr oder spüren die Aufschläge bei den Nebenkosten, da die Gastronomie die massiv gestiegenen Importpreise für Lebensmittel an die Gäste weitergeben muss. Auch für Einheimische wird der Urlaub im eigenen Land damit zum Luxusgut.

    Die dreifache Belastungsfalle auf einen Blick:

    - Währungsabsturz: Der Leu verliert massiv an Wert, was Kredite, Mieten und Importwaren (z. B. Energie, Medikamente) sofort verteuert.

    - EU-Sperre: Durch den Regierungskollaps wackelt der Zugang zu über 8 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds.

    - Rating-Angst: Die großen Agenturen S&P, Moody‘s und Fitch stufen Rumänien jetzt schon auf der niedrigsten Stufe der Güteklasse "Investment Grade" ein, alle drei mit negativem Ausblick. Damit droht eine Herabstufung auf "Junk-Status", was zu einer Flucht aus rumänischen Assets führen und die Zinsen, die Rumänien auf seine Staatsanleihen zahlen muss, nach oben katapultieren würde.

    Der lachende Dritte

    Politisch droht der PSD ein Desaster. Die Strategie, Stimmen bei den Unzufriedenen zu fischen, geht nicht auf. Stattdessen wandern die Wähler in Scharen zur rechtspopulistischen AUR ab. Deren Narrativ ist simpel: Weder die Liberalen (PNL) noch die Sozialdemokraten (PSD) können das Land führen. In der Logik vieler enttäuschter Bürger erscheint die AUR nun als einzige Kraft, die das "System" wirklich herausfordert – ein System, das sich gerade selbst zerfleischt. Bereits jetzt liegt AUR bei Umfragen deutlich vor allen anderen des Landes.

    Ohne eine rasche Regierungsbildung, die das Vertrauen der Ratingagenturen und der EU-Kommission zurückgewinnt, droht Rumänien ein verlorenes Jahr oder schlimmeres. Die Marke von 5,30 RON/EUR ist bereits in Sichtweite. Für die PSD könnte dieser Umsturz als eines der größten ökonomischen Eigentore in die Geschichte der rumänischen Demokratie eingehen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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