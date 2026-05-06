Walt Disney - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Walt Disney Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walt Disney Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,15€, mit einem Plus von +3,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Walt Disney ist ein globaler Unterhaltungs- und Medienkonzern mit Fokus auf Content, Experiences und Streaming. Hauptprodukte: Filme/Serien (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), TV-Sender, Disney+, Freizeitparks, Merchandising. Starke Markenmacht und IP-Portfolio, weltweit führend bei Familienunterhaltung. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU, Paramount. USP: ikonische Marken, vertikale Verwertungskette, Themenparks als Erlebnisanker.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Walt Disney in den letzten drei Monaten Verluste von -3,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walt Disney eine negative Entwicklung von -11,33 % erlebt.

Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,85 % 1 Monat +10,76 % 3 Monate -3,22 % 1 Jahr +5,66 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Stand: 06.05.2026, 13:53 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,93 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Netflix und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Netflix notiert im Minus, mit -1,00 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -1,44 %.

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Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.