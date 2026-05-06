🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Walt Disney - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die Walt Disney Aktie, bisher, um +3,74 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.

    Besonders beachtet! - Walt Disney - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Walt Disney ist ein globaler Unterhaltungs- und Medienkonzern mit Fokus auf Content, Experiences und Streaming. Hauptprodukte: Filme/Serien (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), TV-Sender, Disney+, Freizeitparks, Merchandising. Starke Markenmacht und IP-Portfolio, weltweit führend bei Familienunterhaltung. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU, Paramount. USP: ikonische Marken, vertikale Verwertungskette, Themenparks als Erlebnisanker.

    Walt Disney aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Walt Disney Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walt Disney Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,15, mit einem Plus von +3,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walt Disney Co!
    Long
    92,15€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 10,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    114,62€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 10,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Walt Disney in den letzten drei Monaten Verluste von -3,22 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walt Disney eine negative Entwicklung von -11,33 % erlebt.

    Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,85 %
    1 Monat +10,76 %
    3 Monate -3,22 %
    1 Jahr +5,66 %
    Stand: 06.05.2026, 13:53 Uhr

    Informationen zur Walt Disney Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,93 Mrd. € wert.

    Frische Zahlen von: Infineon, Uber, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk & Daimler Truck


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Netflix und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Netflix notiert im Minus, mit -1,00 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -1,44 %.

    Walt Disney Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walt Disney

    +3,57 %
    +6,85 %
    +10,76 %
    -3,22 %
    +5,66 %
    -5,44 %
    -43,05 %
    -6,31 %
    +1.009,16 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686
    Walt Disney direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Walt Disney - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026 Am 06.05.2026 ist die Walt Disney Aktie, bisher, um +3,74 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     