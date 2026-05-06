Dell Technologies Registered (C) Aktie heute im Plus (188,80€) - 06.05.2026

Mit einer Performance von +2,05 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 188,80€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +94,85 % bei Dell Technologies Registered (C).

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +7,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dell Technologies Registered (C) um +75,87 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,74 % 1 Monat +26,67 % 3 Monate +94,85 % 1 Jahr +130,31 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 06.05.2026, 13:53 Uhr

Es gibt 326 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,48 Mrd. € wert.

TotalEnergies investiert über 100 Millionen Euro in einen neuen Supercomputer. Pangea 5 soll die Leistung versechsfachen und die Energiewende beschleunigen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. IBM notiert im Minus, mit -0,71 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,93 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +1,56 % zu HP notiert im Plus, mit +0,80 %.

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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.