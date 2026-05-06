JPMORGAN stuft AMD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD von 270 auf 385 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,51 % und einem Kurs von 360,1EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 385

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 327,44 € , was einem Rückgang von -8,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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