JPMORGAN stuft AMD auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD von 270 auf 385 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Ziele erhöht, schrieb Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem Marktanteil bei Server-Prozessoren und der Dynamik im Bereich KI-Rechenzentren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,51 % und einem Kurs von 360,1EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 270
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
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