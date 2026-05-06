DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Operativ lägen diese leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Robert Noble in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die operativen Umsatzsäulen der Großbank entwickelten sich aber weiterhin stark./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,45 % und einem Kurs von 15,76EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

