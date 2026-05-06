Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.05. - OMX Stockholm 30 stark +3,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.054,15 PKT und gewinnt bisher +2,66 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +11,54 %, Continental +9,92 %, Airbus +7,25 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,52 %, RWE -4,05 %, BASF -3,80 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.129,12 PKT und steigt um +2,63 %.
Top-Werte: TUI +9,33 %, Fraport +8,45 %, Deutsche Lufthansa +7,95 %
Flop-Werte: Nordex -5,45 %, Wacker Chemie -4,43 %, K+S -3,93 %
Der TecDAX steht aktuell (13:58:47) bei 3.845,03 PKT und steigt um +1,09 %.
Top-Werte: TeamViewer +9,37 %, Bechtle +5,44 %, Nemetschek +4,18 %
Flop-Werte: Nordex -5,45 %, SMA Solar Technology -4,94 %, Infineon Technologies -4,52 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.053,50 PKT und steigt um +3,09 %.
Top-Werte: SAFRAN +9,70 %, Hermes International +7,28 %, Airbus +7,25 %
Flop-Werte: ENI -6,10 %, Wolters Kluwer -4,79 %, Infineon Technologies -4,52 %
Der ATX steht bei 5.981,34 PKT und gewinnt bisher +3,05 %.
Top-Werte: DO & CO +9,64 %, Wienerberger +7,04 %, Erste Group Bank +5,85 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,83 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,06 %, OMV -2,60 %
Der SMI bewegt sich bei 13.356,07 PKT und steigt um +1,95 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +6,37 %, Sika +5,11 %, Holcim +4,20 %
Flop-Werte: Logitech International -1,86 %, Swisscom -0,65 %, Alcon +0,25 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.334,72 PKT und steigt um +3,13 %.
Top-Werte: SAFRAN +9,70 %, Stellantis +7,63 %, Hermes International +7,28 %
Flop-Werte: TotalEnergies -4,48 %, STMicroelectronics -1,68 %, ORANGE -1,46 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.163,91 PKT und gewinnt bisher +3,13 %.
Top-Werte: SKF (B) +4,45 %, Skanska (B) +4,42 %, Sandvik +3,80 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -0,32 %, Telia Company -0,30 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) 0,00 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:24) bei 5.780,00 PKT und steigt um +3,12 %.
Top-Werte: Viohalco +8,78 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,88 %, Public Power +2,65 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,27 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -3,60 %, Jumbo -2,53 %
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