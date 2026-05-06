Corning Aktie - Kurs legt am 06.05.2026 stark zu

Die Corning Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +18,55 % auf 165,42€. Damit gewinnt die Aktie +25,88 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corning Aktie. Nach einem Plus von +2,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 165,42€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Corning investiert war, konnte einen Gewinn von +71,24 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Corning Aktie damit um +23,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Corning bisher ein Plus von +113,55 %.

Während Corning heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,77 %. Damit gehört Corning heute zu den auffälligeren Werten.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,71 % 1 Monat +29,02 % 3 Monate +71,24 % 1 Jahr +304,19 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 06.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 859 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,85 Mrd.EUR € wert.

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) and Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced a multiyear commercial and technology partnership to dramatically expand U.S.-based manufacturing of the advanced optical connectivity solutions needed to power …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +1,96 %. Prysmian notiert im Plus, mit +1,04 %.

Corning Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.