UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe im ersten Quartal die vorab bereits gestiegenen Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die fehlende Bestätigung, dass das erste Quartal die Talsohle im Jahr sein sollte, habe wie der nur bestätigte Ausblick Sorgen über den weiteren Jahresverlauf geschürt. Sie negative Kursreaktion erscheine aber übertrieben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 289,8EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 302,40 $ , was eine Steigerung von +9,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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