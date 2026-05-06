UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Buy" belassen. Graham Doyle attestierte dem Medizintechnik-Konzern am Mittwochmorgen ein "sehr starkes erstes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Erwartungen um neun Prozent übertroffen. Positiv erwähnte der Experte auch die Auftragsentwicklung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 22,91EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,50

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,50 € , was eine Steigerung von +43,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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