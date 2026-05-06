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    BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'

    BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei viel diskutiert worden, in welchen Bereichen der US-Sportartikelhersteller unter vorheriger Leitung Fehler gemacht habe, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Umstellung auf Direktvertrieb (DTC) und ein Mangel an Innovation seien genannt worden. Er sehe den größeren Fehler jedoch im Marketing, sowohl in der Kürzung des Gesamtbudgets als auch in der Umstellung auf Performance-Marketing. Dies habe zwar kurzfristig zu höheren Margen geführt, aber sei auf Kosten des künftigen Umsatzwachstums gegangen. Das neue Team unter Vorstandschef Elliott Hill korrigiere nun diesen Fehler. Analyst Anderson glaubt weiter an eine Trendwende, doch dürfte es länger dauern, bis die verbleibenden Herausforderungen, einschließlich China, bewältigt seien./ck/rob/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00$, was eine Steigerung von +16,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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